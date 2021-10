Pedofilia: Macron, bene responsabilità Chiesa, ora verità

BRUXELLES, 06 OTT - Bene "lo spirito di responsabilità della Chiesa" che ha deciso "di guardare in faccia" allo scandalo. Lo ha sottolineato il presidente francese Emmanuel Macron soffermandosi - al termine del summit Ue-Balcani Occidentali in Slovenia - sul rapporto della Commissione sugli abusi sessuali nella Chiesa. "Mi auguro che il lavoro proceda in maniera lucida e pacifica. La nostra società ne ha bisogno. C'è bisogno di verità e di risarcimenti", ha sottolineato Macron. Secondo il rapporto voluto dai vescovi francesi sono state 216.000 le vittime di pedofilia nella chiesa francese dal 1950 ad oggi. (ANSA).