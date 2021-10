Blinken, Italia partner inestimabile su Afghanistan, leader G20

ROMA, 06 OTT - "E' stato bellissimo incontrare di nuovo il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. L'Italia è stata un partner di valore inestimabile sull'Afghanistan e leader cruciale del G20 quest'anno". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa Antony Blinken dopo il bilaterale con Di Maio a margine dell'Ocse a Parigi. "Siamo grati per la leadership dell'Italia sulla crisi climatica e gli sforzi per la stabilità in Libia e Etiopia", ha sottolineato Blinken. (ANSA).