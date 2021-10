Spagna: ministro Cultura sul 'Caravaggio', priorità ad altro

MADRID, 06 OTT - La Spagna è interessata a comprare il possibile Caravaggio venuto alla luce a Madrid la primavera scorsa ed ora in fase di studio, nel caso se ne confermasse l'autenticità? "Vedremo, perché il denaro che abbiamo è quello che è. Nei nostri musei ci sono altre opere di Caravaggio. Io dico sempre che ora come ora mi preoccupa di più avere fondi per comprare arte contemporanea". È la risposta del ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta, a una specifica domanda postagli dal quotidiano El País nel corso di un'intervista. "Le nostre collezioni classiche sono abbastanza buone, anche se possono sempre migliorare", ha aggiunto Iceta. (ANSA).