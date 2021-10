Puigdemont: avvocato difesa, 'la partita non è chiusa'

ALGHERO, 04 OTT - "La partita è sospesa e bisogna attendere le decisioni della Corte di giustizia europea, il procedimento qui a Sassari a carico di Carles Puigdemont potrà riprendere solo dopo che quelle decisioni saranno definitive". Lo ha ribadito l'avvocato difensore Agostinangelo Marras nel corso di una conferenza stampa al Quarté Sayal di Alghero, dove a breve interverrà lo stesso ex presidente della Generalitat catalana. "L'immunità parlamentare europea di Carles Puigdemont è temporaneamente vigente e lo sarà fino a quando la Corte di giustizia dell'Ue non si pronuncerà sul reclamo da lui presentato contro la revoca decisa dal Parlamento europeo, ma prima di quel pronunciamento una decisione sulla sua estradizione è impensabile", rimarca Marras. Non solo. "In merito a un mandato di arresto europeo a carico di una persona indagata per gli stessi reati ma non coperta da immunità, in due occasioni il Belgio ha stabilito di non procedere sostenendo che la competenza territoriale per quella richiesta di mandato di arresto è del giudice della Catalogna - spiega ancora l'avvocato del pool difensivo - Al riguardo lo stesso giudice della Corte Suprema spagnola si è rivolta alla Corte di Giustizia europea, il cui pronunciamento è a questo punto pregiudiziale". (ANSA).