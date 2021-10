Biden, meteorite si sta abbattendo su economia americana

WASHINGTON, 04 OTT - "Un meteorite si sta abbattendo sull'economia americana": è l'allarme lanciato dal presidente Usa Joe Biden che ha definito "pericoloso e vergognoso" il comportamento dei repubblicani che si rifiutano di fare il loro lavoro e di alzate il tetto del debito evitando "una catastrofe". "Lo fanno solo per coprire il taglio delle tasse e l'aumento delle spese sotto Donald Trump", ha aggiunto sottolineando come durante la precedente amministrazione "il debito è cresciuto in quattro anni di quasi 8 mila miliardi di dollari, oltre un quarto del debito complessivo accumulato in oltre 200 anni". (ANSA).