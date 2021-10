Covid, l'India donerà 625 euro alle famiglie delle vittime

NEW DELHI, 04 OTT - Il governo indiano ha annunciato che tutte le famiglie delle persone decedute per Covid-19 riceveranno la somma di 50mila rupie, 625 euro, che verrà elargita dagli stati locali. Oggi la Corte Suprema ha precisato che il risarcimento dovrà essere corrisposto anche se il certificato di morte non cita il Coronavirus come causa del decesso, e anche se la morte è avvenuta a 30 giorni dalla diagnosi della positività. Dall'inizio della pandemia, l'India ha ufficialmente contato circa 450 mila decessi, collocandosi al terzo posto al mondo dopo Usa e Brasile. Tutti gli esperti, indiani e internazionali, calcolano tuttavia che le vittime del virus in India siano state almeno tre volte più numerose. (ANSA).