Covid, 'decessi settimanali nel mondo al minimo da 11 mesi'

PARIGI LOR, 04 OTT - Il numero settimanale di decessi per coronavirus in tutto il mondo è sceso a livelli più bassi da quasi un anno, secondo un conteggio dell'Afp basato su dati nazionali ufficiali. I 53.245 decessi registrati in tutto il mondo tra il 27 settembre e il 3 ottobre, una media di 7.606 ogni giorno, hanno mostrato che la pandemia globale continua il trend discendente iniziato a fine agosto, dopo un picco di circa 10.000 morti al giorno. Il nuovo numero di decessi settimanali è il più basso comparato a quello registrato dal 31 ottobre al 6 novembre 2020. Nell'ultimo mese il numero di decessi correlati a Covid-19 è diminuito di quasi un quarto, man mano che le campagne di vaccinazione progrediscono. Si abbassa anche la curva dei nuovi casi, di quasi un terzo rispetto a fine agosto. Con quasi 81 dosi di vaccino anti-Covid-19 somministrate ogni 100 abitanti in tutto il mondo, secondo un conteggio dell'Afp, le autorità sperano di vedere continuare questo declino, anche se ci sono ancora grandi disparità tra i veri Paesi. (ANSA).