Trump, revocare Pulitzer a Wp e Nyt per inchieste su Russiagate

NEW YORK, 04 OTT - Donald Trump punta di nuovo il dito contro i principali giornali americani e torna a chiedere la revoca del premio Pulitzer al New York Times e al Washington Post per le loro inchieste sul Russiagate. Il prestigioso riconoscimento era stato assegnato ai due quotidiani nel 2018 per i loro articoli sui presunti rapporti tra la campagna dell'allora presidente Usa e la Russia di Vladimir Putin. In una lettera all'amministratore pro tempore dei premi Bad Kliment, Trump sostiene che si tratta di 'falsi reportage su un legame non esistente tra il Cremlino e la sua campagna', e definisce il lavoro dei due giornali una 'farsa politicamente motivata'. Non è la prima volta che il magante avanza tale richiesta. La prima volta è stata nel marzo del 2019, dopo che il procuratore speciale Robert Mueller, alla fine di due anni di inchiesta non aveva trovato un legame tra Trump e la Russia. Il rapporto tuttavia non ha esonerato l'ex presidente dal sospetto di aver tentato di ostacolare la giustizia. (ANSA).