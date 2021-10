Gb: albanesi offrono camionisti gratis contro crisi benzina

ROMA, 04 OTT - Migliaia di lavoratori albanesi che vivono nel Regno Unito sono pronti a offrirsi come trasportatori, anche gratis, per aiutare il Paese a risolvere la crisi dei carburanti post-Brexit: lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Albania a Londra, Qirjako Qirko, citato dal Guardian. Secondo l'ambasciatore, almeno 5.000 dei 150.000 albanesi censiti nel Paese sono pronti anche subito. "Se il vostro governo accetta, possiamo offrire trasportatori affidabili, forse 5.000 immediatamente", ha detto Qirko, dicendo di non sapere se la loro patente sia quella giusta. L'ambasciatore ha parlato di "atto di gratitudine" nei confronti del Regno Unito, citando l'intervento della Nato del 1999 in Kosovo, che fermò il genocidio degli albanesi. "Gli albanesi nel Regno Unito lavorerebbero anche senza paga per via di quello che questo Paese ha fatto per loro. Siamo per sempre grati al governo e all'esercito di questo Paese per quello che hanno fatto per i nostri fratelli nel Kosovo", ha detto Qirko. (ANSA).