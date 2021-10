Pandora Papers: casa reale Giordania respinge rapporto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 OTT - La Casa reale giordana ha respinto le informazioni contenute nei "Pandora Papers' definendole "inaccurate, distorte e che esagerano i fatti°. In una nota ufficiale diffusa dalla agenzia Petra si afferma che "non è un segreto che sua Maestà Abdallah II possieda una serie di appartamenti e di residenze negli Usa e in Gran Bretagna. Questo non è né inusuale né improprio'". Secondo la stessa nota quelle proprietà "non sono state pubblicizzate per motivi di sicurezza e di privacy. Non è stato per segretezza né per tentare di nascondere le cose, come sostenuto in quelle informazioni". (ANSAmed).