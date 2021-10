L'aeroporto di Kabul pronto a ripresa voli internazionali

ROMA, 03 OTT - L'aeroporto di Kabul è pronto a riprendere i voli interni all'Afghanistan e anche quelli internazionali, almeno con i Paesi vicini: lo hanno dichiarato le autorità dell'aviazione afghane, citate dal canale afghano Tolo News. Il Kabul International accoglie già alcuni voli dal Qatar, dagli Emirati arabi e dal Pakistan. Il portavoce dell'autorità dell'aviazione, Mohammad Naeem Salehi, ha detto i Paesi confinanti sono stati invitati a riprendere a violare su Kabul. "Dal punto di vista tecnico non ci sono ostacoli ai voli internazionali. Aspettiamo di sapere dai Paesi vicini se intendono riprendere i voli su Kabul oppure no. Per il momento, vanno avanti normalmente i voli domestici". Diversi afghani, che sono riusciti a ottenere visti per il Pakistan e l'Iran - scrive Tolo News - si lamentano che i prezzo dei biglietti sono saliti alle stelle. "La gente ha visti e passaporti ma i biglietti non sono disponibili. I prezzi sono schizzati in alto a Kabul", lamenta un residente della capitale, sempre citato dall'emittente. Masoud Bina, a capo dell'associazione delle agenzie turistiche afghane, spiega a Tolo News che se prima un biglietto per il Pakistan costava fra i 150 e i 200 biglietti, ora si arriva a 1.200 dollari. (ANSA).