Tunisi, in migliaia manifestano a favore Presidente Saied

TUNISI, 03 OTT - Migliaia di persone hanno partecipato oggi ad una manifestazione a Tunisi per sostenere le misure eccezionali decretate dal presidente tunisino Kais Saied. Radunatisi sulle scalinate del Teatro Municipale della capitale i sostenitori di Saied hanno sventolato la bandiera nazionale e urlato slogan quali "il popolo vuole lo scioglimento del Parlamento", "stop alla corruzione", "Ghannouchi, la tua era è finita", in riferimento al leader del partito islamico Ennhadha. Manifestazioni analoghe sono andate in scena anche a Sousse, Monastir, Gabes, Kasserine. Saied, che mercoledì scorso ha incaricato Najla Bouden per la formazione del governo, continua a godere di un vastissimo consenso popolare. Secondo l'ultimo sondaggio di Emhrod Consulting, commissionato dai media Business News e Attessia tv, il 79% dei tunisini è soddisfatto del comportamento del capo dello Stato, anche se lo scorso mese a dichiararsi soddisfatti erano l'82%. (ANSA)