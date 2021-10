Taiwan: incursione di 39 aerei cinesi, 77 in due giorni

PECHINO, 03 OTT - Un totale di 39 aerei dell'aeronautica militare cinese ha violato ieri la zona di difesa aerea (Adiz) di Taiwan, stabilendo un nuovo record giornaliero da quando un anno fa circa il ministero della Difesa dell'isola cominciò a fornire i dati. Per il secondo giorno di fila, la Cina ha fatto un'incursione su vasta scala in aggiunta ai 38 aerei militari del primo ottobre, giorno della fondazione della Repubblica popolare. Nel complesso si tratta di 77 aerei in due giorni. Ieri l'incursione è avvenuta in due ondate: Taipei ha parlato di ;;20 aerei durante il giorno, seguiti da altri 19 nella notte, in prevalenza caccia J-16 e Su-30. (ANSA).