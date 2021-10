Usa: Pelosi cede a progressisti, ma agenda Biden nel limbo

NEW YORK, 02 OTT - I progressisti mostrano i muscoli e la spuntano, costringendo la Speaker della Camera Nancy Pelosi a far slittare il voto sul piano delle infrastrutture di Joe Biden da 1.000 miliardi di dollari. Una vittoria tattica che mostra per la prima volta come la sinistra del partito democratico si stia imponendo in una prova di forza che ha messo in difficoltà la potente Pelosi e costretto il presidente americano a sospendere il suo piano per le infrastrutture almeno fino a quando non sarà approvata la maxi manovra che include investimenti contro il cambiamento climatico, per l'istruzione e la sanità. Uno stop che rappresenta uno schiaffo per i democratici moderati ma anche per l'agenda economica del presidente che resta nel limbo. Incontrando il partito in Congresso, Biden ha chiarito che la sua agenda deve essere approvata e lo sarà a prescindere dalla tempistica. "Sei ore, sei giorni o sei settimane", ha detto il presidente concedendo di fatto di democratici più tempo per trovare un accordo interno al partito. Il presidente ha aperto all'ipotesi di un ridimensionamento della sua maxi manovra da 3.500 a 1.900-2.300 miliardi di dollari, così da cercare di convincere i democratici scettici in Senato ma anche qualche repubblicano. (ANSA).