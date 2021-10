Elisabetta, io e Filippo avevamo ricordi bellissimi in Scozia

ROMA, 02 OTT - "Si dice spesso che sono le persone a fare un luogo. E ci sono pochi luoghi in questo è più vero che in Scozia". Lo ha detto la regina Elisabetta nel suo intervento all'apertura di una nuova sessione del parlamento scozzese. "Ho parlato diverse volte del mio lungo e profondo affetto verso questo meraviglioso Paese e dei tanti bei ricordi che io e il principe Filippo avevamo del nostro tempo trascorso qui", ha detto ancora la sovrana citando il defunto marito e le loro vacanze a Balmoral. La regina, che era accompagnata da Carlo e Camilla, ha anche parlato della conferenza Cop26 di novembre a Glasgow. "Gli occhi del mondo saranno puntati sul Regno Unito e sulla Scozia mentre leader da tutti il mondo si riuniranno per discutere su come affrontare la sfida del cambiamento climatico", ha detto Elisabetta, secondo quanto riportato da Skynews. (ANSA).