Eruzione Canarie: qualità aria migliora ma resta l'allerta

MADRID, 02 OTT - Le autorità delle Canarie hanno rimosso gli ordini di restare in casa stabiliti per circa 3.800 abitanti dell'isola di La Palma (Canarie) a causa di episodi di inquinamento dell'aria legati all'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Il direttore tecnico del piano anti-eruzione, Miguel Ángel Morcuende, ha spiegato che la qualità dell'aria è tornata nei limiti di sicurezza accettabili, ma ha chiesto alla popolazione di fare attenzione a possibili nuovi inviti a non uscire di casa: non sono esclusi, infatti, nuovi episodi di peggioramento delle condizioni dell'aria a causa di fattori combinati, tra cui fenomeni meteorologici ed esalazioni nocive dovute al contatto tra lava ed altri elementi. "Nel caso, lanceremmo degli avvisi con i megafoni", ha affermato. (ANSA).