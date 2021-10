Usa: Biden, l'agenda economica passerà, non importano tempi

NEW YORK, 01 OTT - "Non importa la tempistica, se in sei minuti o in sei mesi": l'agenda economica di Joe Biden sarà portata a termine e approvata. Lo ha detto lo stesso presidente americano lasciando il Congresso. Il riferimento di Biden è al piano delle infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari e alla maxi manovra da 3.500 miliardi di dollari che include investimenti contro il cambiamento climatico, per l'istruzione e la sanità. (ANSA).