Canada: imprenditore Peter Nygard accetta l'estradizione in Usa

WASHINGTON, 01 OTT - Peter Nygard, l'80enne imprenditore di moda finnico-canadese, ha accettato di essere estradato negli Usa dopo essere stato arrestato e incriminato per traffico sessuale, crimine organizzato e altri reati ai danni di decine di donne, alcune delle quali minorenni. Lo ha annunciato un tribunale canadese di Manitoba. E' accusato di aver usato l'influenza della sua omonima azienda di abbigliamento femminile e dei suoi dipendenti per "reclutare e mantenere donne adulte e minorenni" per 25 anni per gratificazione sessuale sua e dei suoi complici. Le donne provenivano frequentemente da situazioni economiche svantaggiate e, in alcuni casi, avevano una storia di abusi. Nygard, secondo gli inquirenti, avrebbe aggredito alcune delle sue vittime mentre altre sarebbero state aggredite o drogate dai suoi sodali "per garantire che rispettassero le sue richieste sessuali". (ANSA).