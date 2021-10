Brexit: Gb, da oggi obbligo passaporto per arrivi da Ue

LONDRA, 01 OTT - Da oggi, come previsto dalle misure britanniche post-Brexit, i cittadini europei che entrano nel Regno Unito non possono più mostrare ai controlli doganali la carta d'identità nazionale ma serve un passaporto. La modifica era stata annunciata un anno fa e riguarda i cittadini dell'Ue, dell'Area economica europea e della Svizzera, che vengono quindi equiparati ai viaggiatori stranieri di qualsiasi altra parte del mondo. Non si applica ai milioni di cittadini comunitari che si sono registrati all'Eu Settlement Scheme creato dal governo per garantire ai residenti i diritti acquisiti prima del divorzio di Londra da Bruxelles: potranno continuare a utilizzare le carte d'identità per entrare in Gran Bretagna almeno fino al 2025, anche se la maggior parte di loro mostra di solito il passaporto alla dogana. La ministra dell'Interno, Priti Patel, ha affermato che le carte d'identità sono alcuni dei documenti più contraffatti in circolazione e per questa ragione è necessario tutelarsi da chi tenta l'ingresso nel Paese in modo illegale. (ANSA).