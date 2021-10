Giappone: principessa Mako si sposerà il 26 ottobre

TOKYO, 01 OTT - La principessa Mako, nipote primogenita dell'Imperatore giapponese Naruhito, sposerà il suo fidanzato il prossimo 26 ottobre, mettendo fine ad un'attesa di quasi quattro anni dopo il travagliato rinvio. La data è stata confermata dall'Agenzia imperiale, che ha inoltre rivelato come la principessa 29enne soffra di stress post-traumatico (Ptsd) a causa di commenti offensivi sulle sue scelte legate alle nozze ricevuti su diversi fronti nel corso dell'ultimo periodo. Il matrimonio con il 'borghese' Kei Komuro, suo coetaneo ed ex compagno di università, sarà registrato al comune, e lo stesso giorno la coppia terrà un conferenza stampa. Non è programmata una cerimonia solenne e la principessa ha optato per non ricevere l'indennizzo governativo previsto per le donne della casa imperiale. Il compenso - valutato intorno ai 152 milioni di yen (1,17 milioni di euro) - è stato pensato per garantire 'il mantenimento di una vita dignitosa' dopo l'allontanamento dalla famiglia. In base alle norme del trono del Crisantemo le donne sono infatti escluse dalla linea di successione, e se sposano un borghese perdono anche il legame di appartenenza alla famiglia imperiale. Il matrimonio tra i due giovani era stato annunciato nel novembre 2017, ma pochi mesi dopo i media giapponesi avevano raccontato delle difficoltà finanziarie della famiglia del fidanzato e dei prestiti di dubbia provenienza ottenuti dalla madre del giovane. Nel febbraio 2018, la Principessa Mako, tramite l'agenzia della Casa reale, si era trovata costretta a rettificare il programma, citando 'la mancanza di una adeguata preparazione per un evento di tale portata', scusandosi con l'opinione pubblica. Lo scorso aprile lo stesso Komuro - impegnato in percorso di studi negli Stati Uniti per ottenere una specializzazione in legge, si era detto disposto a restituire personalmente la somma di denaro. Rientrato in Giappone per la prima volta da tre anni a inizio settimana, con i capelli raccolti in una coda di cavallo, il giovane è stato ricevuto da un enorme seguito mediatico fino alla casa materna di Yokohama, dove sta osservando il periodo di quarantena di due settimane. Dopo le nozze Mako ha in programma di seguire suo marito negli Stati Uniti. (ANSA).