Gb:'meglio lavoro di studio', Euan Blair più ricco di papà

LONDRA, 29 SET - Il 37enne figlio di Tony Blair, Euan, ha superato di gran lunga la fortuna stimata del padre, ex primo ministro laburista, con la sua start-up che di fatto esorta i giovani a non iscriversi all'università e li spinge invece a trovare un posto di lavoro subito dopo il diploma. Si chiama Multiverse e, secondo il Times, ha permesso a Blair junior, con la sua quota di 25% detenuta nella società, di ammassare un patrimonio superiore a 160 milioni di sterline, molto più dei 60 milioni su cui, si dice, può contare il padre. Lo ha fatto però andando contro le politiche dell'ex primo ministro, almeno ai suoi esordi, quando nel 1997 col suo slogan "istruzione, istruzione, istruzione" era arrivato al numero 10 di Downing Street. Per Euan quei propositi non avevano funzionato in termini di miglioramento della mobilità sociale nel Regno Unito, ancora troppo rigida. "Ottenere una laurea non ti garantisce un lavoro, anche quelle delle presunte migliori università", ha affermato. Euan non si è fatto mancare la migliore istruzione universitaria ma ritiene che per molti giovani quella non sia la soluzione per una vita di successo ed ecco perché la sua società indirizza i diplomati delle scuole superiori direttamente ai possibili datori di lavoro - fra le società coinvolte ci sono colossi come Google, Facebook e Morgan Stanley - pronti a offrire un tirocinio che potrebbe poi diventare una assunzione. (ANSA).