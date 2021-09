Erdogan a Putin, contento di rivederti di persona

ROMA, 29 SET - "Mio caro amico, sono molto contento di incontrarti di persona. In effetti, la pandemia di coronavirus ha separato molti amici". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rivolto al suo omologo russo Vladimir Putin al suo arrivo a Sochi, sul mar Nero, tradizionale sede dei loro incontri bilaterali. Lo riportano media locali. Putin era in autoisolamento precauzionale dal 14 settembre dopo alcuni casi di Covid-19 tra membri del suo staff. "Nonostante tutte le misure che abbiamo preso" contro la pandemia, "la nostra battaglia continua in condizioni difficili", ha aggiunto Erdogan, I due leader si sono incontrati per discutere le relazioni bilaterali e diverse questioni regionali, tra cui le crisi in Siria, Libia e Afghanistan. (ANSA).