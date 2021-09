Messico: presidente chiede perdono a indigeni Yaqui

CITTA DEL MESSICO, 29 SET - "A nome dello Stato messicano", e a conclusione delle celebrazioni per il 200/o anniversario dell'indipendenza nazionale, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha chiesto scusa ieri al popolo indigeno Yaqui per l'emarginazione, gli abusi e le ingiustizie commesse durante la dittatura di Porfirio Díaz ((1877-1911). Il capo dello Stato messicano, scrive oggi il quotidiano La Jornada, si è recato personalmente a Vicam, cittadina dello stato settentrionale di Sonora, al confine con gli Stati Uniti, dove ha definito "vergognoso" quanto accaduto all'epoca del cosiddetto 'porfiriato', assicurando che "fortunatamente quell'epoca è dietro le nostre spalle" e che "i danni causati saranno riparati", López Obrador ha indicato che è stato messo a punto un programma completo di indennizzi che prevede la restituzione di terre (fino a 20.000 ettari), garanzie per il diritto di accesso all'acqua (un grave problema in quella regione, ndr.) e l'introduzione di un articolato piano di assistenza sociale. Il progetto "deve essere attuato entro la fine del 2023", ha concluso, impegnandosi a recarsi ogni due o tre mesi nella regione dove vivono gli Yaqui per garantirne l'attuazione concreta. Stanziati in una regione che comprende il bacino del fiume Yaqui e che si estende fra gli stati di Sonora, nel Messico settentrionale, e Arizona, nel sud degli Stati Uniti, il popolo Yaqui ha tentato per due volte nel 19/o secolo, senza successo, di costituire uno Stato indipendente. (ANSA).