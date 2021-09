Mosca, chiusura canali YouTube di RT è atto di guerra

MOSCA, 29 SET - Il governo russo, attraverso la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, ha denunciato la decisione di YouTube di cancellare i canali in lingua tedesca dell'emittente RT, finanziata dallo Stato, come "guerra d'informazione" e ha detto che bloccherà i media tedeschi in Russia per rappresaglia. Il sito di streaming video, che fa capo a Google, ha cancellato i canali tedeschi di DFP di RT per aver violato "la politica di disinformazione sul coronavirus". "Questa è una vera e propria guerra mediatica dichiarata dalla Germania contro la Russia", ha twittato la direttrice di RT Margarita Simonyan. (ANSA).