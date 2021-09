Covid: Australia verso la riapertura dei confini

SYDNEY, 29 SET - L'Australia si avvicina alla riapertura dei confini internazionali, prevista entro Natale, con una nuova app per iPhone che consente di leggere il codice QR dei certificati di vaccinazione. L'app detta VDS-NC Checker, sviluppata da Dipartimento Affari Esteri e Commercio, permette di scansionare i certificati internazionali di vaccinazione. Come riferisce oggi il Sydney Morning Herald, usa una tecnologia promossa dall'Organizzazione Internazionale Aviazione Civile chiamata Visible Digital Seal, e può scansionare i certificati sia di vaccinazione sia di test. Nella descrizione dell'app si spiega che è stata "sviluppata in conformità della guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui certificati digitali di vaccinazione sicuri". "Se il codice QR è autentico, l'app mostra le informazioni più importanti del certificato, inclusi i bio-dati dell'intestatario e le immunizzazioni Covid-19. L'introduzione iniziale dell'app può autenticare i certificati emessi dall'Australia, ma aggiornamenti prossimi potranno autenticare anche certificati emessi da altri paesi. (ANSA).