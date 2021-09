Giappone: conservatori al voto per scegliere il nuovo leader

TOKYO, 29 SET - Nulla di fatto alla prima votazione delle primarie del partito Liberal-Democratico (Ldp) in Giappone, alla guida della coalizione di governo. Come da attese, il primo scrutinio si è concluso con nessuno dei quattro candidati, due uomini e due donne, capace di ottenere la maggioranza dei 764 voti espressi dai parlamentari e dai membri esterni del partito. Come da regolamento i primi due contendenti, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e il responsabile della campagna vaccinale, Taro Kono, separati da un solo voto, 256 a 255, si affronteranno nel ballottaggio finale che darà priorità ai 382 membri della Dieta e agli esponenti dell'Ldp per ognuna delle 47 prefetture dell'arcipelago. Lo scrutinio delle schede è già in corso, e il vincitore con ogni probabilità prenderà il posto dell'attuale premier Yoshihide Suga, che ha annunciato di non volersi candidare alla guida del partito a inizio mese, a meno di un anno dall'inizio del suo mandato. Il nuovo capo dell'esecutivo sarà annunciato in una sessione straordinaria della Dieta il 4 ottobre. (ANSA).