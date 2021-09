Eruzione Canarie: lava raggiunge Oceano, timori nubi tossiche

(ANSA-AFP) - ROMA, 29 SET - La lava del vulcano in eruzione sull'isola di La Palma, alle Canarie, ha raggiunto l'Oceano. Lo ha annunciato l'Istituto vulcanologico delle Canarie (Involcan). "La colata di lava ha raggiunto il mare a Playa Nueva", si legge in un tweet. Il vulcano Cumbre Vieja è in eruzione dal 19 settembre e gli scienziati ora temono che il contatto della lava con l'acqua del mare possa provocare esplosioni, ondate di acqua bollente o, peggio, nubi tossiche. (ANSA-AFP).