Usa: l'attentatore di Reagan sarà completamente rilasciato

WASHINGTON, 27 SET - John Hinckley, l'uomo che nel 1981 tentò di assassinare il presidente americano Ronald Reagan solo per attirare l'attenzione dell'attrice Jodie Foster, di cui si era follemente innamorato, sarà rilasciato definitivamente e senza condizioni nel giugno del 2022. Lo ha deciso un giudice federale, accogliendo la richiesta dei legali dell'uomo che oggi ha 66 anni e che ha sofferto di disturbi mentali. Nei prossimi nove mesi Hinckley, che per la prima volta in 40 anni vivrà da solo, sarà ancora monitorato per verificare se la decisione presa non debba essere rivista. L'agguato risale al 30 marzo 1981 e portò al ferimento di Reagan e di altre tre persone: l'allora portavoce della Casa Bianca James Brady e due agenti. Nel 1982 Hinckley fu dichiarato non colpevole a causa della sua malattia mentale e spedito al manicomio criminale di St. Elizabeth, a Washington. (ANSA).