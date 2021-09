Cpi concentra indagini su talebani in Afghanistan

BRUXELLES, 27 SET - La Corte penale internazionale (Icc) concentrerà le sue indagini sul gruppo dei talebani e dello Stato islamico in Afghanistan (IS-K). Lo ha annunciato il suo nuovo procuratore capo, Karim Khan. Non potendo "aspettarsi indagini locali più genuine ed efficaci" dopo la presa del potere da parte dei talebani, il pubblico ministero ha chiesto ai magistrati del tribunale di concentrare le indagini sui talebani e sull'IS-K e di "non dare più priorità" ai crimini di cui si sospettano le forze degli Stati Uniti che si sono ritirate dal paese. (ANSA).