Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l'Spd di Olaf Scholz e l'Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all'11% come l'ultradestra di Afd, e la Linke al 5%, in bilico per l'ingresso al Bundestag. (ANSA).