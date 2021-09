Germania: Baerbock vota, più voti ai Verdi per svolta Paese

BERLINO, 26 SET - Anche la candidata cancelliera verde Annalena Baerbock ha votato oggi a Potsdam, dove a margine del locale elettorale ha spiegato di sperare un risultato migliore di quanto abbiano lasciato immaginare finora i sondaggi. "Ogni singolo voto conta, abbiamo visto in questi giorni come la partita possa essere sul filo", ha affermato. "Noi speriamo ovviamente che i verdi abbiano qualche voto in più rispetto agli esiti dei sondaggi, per realizzare la vera svolta che serve al Paese", ha concluso. Stando ai rilevamenti dei giorni scorsi gli ecologisti non avrebbero chance di conquistare la cancelleria, ma potrebbero esser decisivi per formare il governo post Merkel. (ANSA).