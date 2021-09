India: arriva il ciclone Gulab, decine di migliaia evacuati

CALCUTTA, 26 SET - Decine di migliaia di persone sono state evacuate in tre stati indiani in vista dell'arrivo del ciclone Gulab che dovrebbe colpire la costa orientale questa sera. Gulab dovrebbe atterrare tra gli stati costieri dell'Odisha e dell'Andhra Pradesh, con raffiche fino a 95 chilometri all'ora, ha annunciato il dipartimento meteorologico statale indiano. Il sistema di tempeste dal Golfo del Bengala porterebbe "venti forti e precipitazioni estremamente intense", ha preannunciato l'ufficio meteorologico. I funzionari dell'Odisha e dell'Andhra Pradesh hanno ordinato a decine di migliaia di persone che vivono lungo la costa di trasferirsi nei rifugi, mentre centinaia di operatori di emergenza sono stati inviati nella regione. Le autorità del Bengala occidentale, a nord dell'Odisha, hanno dichiarato oggi che, sebbene sia improbabile che Gulab colpisca direttamente lo stato, stanno ancora prendendo precauzioni. "Finora abbiamo evacuato più di 20.000 persone nelle scuole e negli uffici governativi, che sono stati trasformati in rifugi anticicloni", ha detto Bankim Hazra, ministro di stato responsabile delle aree pianeggianti. A maggio, più di un milione di persone sono state evacuate dalle loro case lungo la costa orientale dell'India prima che fosse colpita dal ciclone Yaas con raffiche di vento fino a 155 chilometri all'ora, equivalenti a un uragano di categoria due. Furono almeno 20 le vittime della tempesta e decine di migliaia gli sfollati ed i danni causati dalla furia dei venti superarono i 2 miliardi di dollari negli stati dell'Odisha e del Bengala occidentale e nel vicino Bangladesh. (ANSA).