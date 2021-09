Huawei: portavoce Cina, 'bentornata a casa Meng Wanzhou'

PECHINO, 25 SET - "Bentornata a casa": è il primo e secco commento di un funzionario del governo cinese alla conclusione della vicenda giudiziaria del capo della finanza di Huawei, Meng Wanzhou, sulla via del rientro in Cina. E' del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, che lo ha postato sul suo account personale Weibo, la piattaforma di microblogging più popolare in Cina e che è stato comunque rilanciato dai media ufficiali di Pechino. (ANSA).