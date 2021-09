Germania: sondaggio, è testa a testa tra Cdu e Spd

ROMA, 24 SET - A due giorni dal voto è testa a testa tra i due maggiori partiti tedeschi, l'Unione Cdu-Csu e Spd, rispettivamente al 25% e al 26%. E' quanto rileva l'ultimo sondaggio dell'istituto demoscopico Allensbach, mentre secondo l'istituto Forsa le intenzioni di voto e la distanza tra le due grandi formazioni politiche tedesche rimane invariata: Spd al 25% e Cdu-Csu al 22%. L'istituto Allensbach registra il calo di un punto dei socialdemocratici nelle ultime due settimane, dal 27 al 26%, un aumento di mezzo punto per i Verdi, dal 15,5 al 16%, una crescita per i liberali dal 9,5% al 10,5%, la perdita di un punto per la Linke, dal 6% al 5% e infine la flessione dell'Afd passata dal 11% all'10%. Per l'istituto Forsa invece non si sono registrate variazioni tranne che per la crescita dei Liberali, passati dall'11 al 12%, e la flessione di un punto per l'Afd, che scende al 10%. (ANSA).