NEW YORK, 24 SET - Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo che consentirà a 'Lady Huawei' - Meng Wanzhou, la responsabile finanziaria di Huawei - di tornare in Cina dopo quasi tre anni agli arresti in Canada su richiesta americana. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. (ANSA).