Covid: la Norvegia torna alla normalità

ROMA, 24 SET - La Norvegia torna alla vita di tutti i giorni: da domani verranno eliminate nel Paese le restanti misure restrittive anti Covid, incluso il distanziamento sociale. Lo ha annunciato la premier Erna Solberg, secondo quanto riporta il Guardian. Si tratta della quarta ed ultima tappa del Paese verso il traguardo della normalità, che arriva dopo numerosi rinvii a causa di ricorrenti focolai di infezioni: oltre all'abolizione dell'obbligo di distanziamento sociale, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti potranno tornare alla loro piena capacità, ha detto Solberg durante una conferenza stampa. "Sono trascorsi 561 giorni da quando abbiamo introdotto le misure più severe in Norvegia in tempo di pace... ora è giunto il momento di tornare a una normale vita quotidiana", ha detto la premier. "In breve, ora possiamo vivere normalmente", ha aggiunto. Secondo l'istituto di sanità pubblica norvegese, circa il 76% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, mentre il 67% è completamente vaccinato. (ANSA).