Covid: Bolsonaro, mia moglie si è vaccinata a New York

BRASILIA, 24 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha raccontato, in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Veja, che sua moglie, Michelle, si è vaccinata a New York, dove lo aveva accompagnato nei giorni scorsi in occasione dell'assemblea generale dell'Onu "Vaccinarsi è una scelta personale: mia moglie ha deciso di farlo negli Stati Uniti, io no", ha affermato il capo dello Stato. Nel frattempo, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha nuovamente criticato Bolsonaro per non essersi vaccinato. Durante una diretta sui social, il leader di estrema destra è tornato a mettere in dubbio l'efficacia dei vaccini, in particolare del CoronaVac, commentando il caso del suo ministro della Salute, Marcelo Queiroga, risultato positivo al Covid nonostante avesse ricevuto le due dosi del vaccino cinese. "Guardate Queiroga: ha ricevuto le due dosi di CoronaVac e si è contagiato, anche se indossava sempre la mascherina", ha sottolineato il presidente della Repubblica. "Molti studiosi dicono che, chi ha contratto il virus ed è guarito naturalmente, è immunizzato meglio di chi si è vaccinato. Confrontate il mio caso con quello di Queiroga e fate voi, pur sapendo, ovviamente, che è solo un caso", ha concluso Bolsonaro. (ANSA).