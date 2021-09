Spagna: nubifragi nel sud-ovest e a Maiorca, allagamenti

MADRID, 23 SET - Ancora inondazioni causate da violenti nubifragi in Spagna: nelle ultime ore sono state colpite alcune località del sud-ovest, nelle province di Huelva e Badajoz, e sull'isola di Maiorca (Baleari), dove già si erano riscontrati grossi disagi tra martedì e ieri. Lo riportano i media locali, che parlano di allagamenti di case, negozi, strade e altre infrastrutture pubbliche. Ieri sono state colpite in modo simile anche l'enclave di Melilla, situata sulla costa del Nord Africa, e alcune località delle province di Granada, Cordoba e della regione di Murcia. Altre precipitazioni sono attese in giornata nella zona centrale e sud-occidentale del Paese, sulle coste orientali e alle Baleari. (ANSA).