Terremoti: Croazia, scossa di magnitudo 3.7 a Petrinja

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 SET - In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nella notte con epicentro non lontano da Petrinja, la cittadina a sud di Zagabria rimasta gravemente danneggiata da un forte sisma lo scorso dicembre. Nel darne notizia i media regionali non hanno fornito particolari su eventuali danni, riferendo tuttavia della grande paura di molti abitanti svegliati dalla scossa. (ANSAmed).