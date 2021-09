Libia: Haftar sospende le proprie funzioni militari

TRIPOLI, 22 SET - Il generale Khalifa Haftar ha sospeso le proprie funzioni di militare al fine di poter partecipare a elezioni del 24 dicembre in Libia. Lo annuncia un comunicato. Il requisito della sospensione delle funzioni di militare da parte di ogni candidato tre mesi prima del voto è previsto dall'articolo 12 di una legge varata in maniera controversa dal Parlamento di Tobruk due settimane fa e contestata da più parti perché chiaramente fatta 'su misura' per il generale. (ANSA).