In Nuova Caledonia record di morti di Covid, 16 in 24 ore

NOUMÉA, 22 SET - La Nuova Caledonia ha registrato un record di 16 morti provocati dal coronavirus nelle ultime in 24 ore, il livello più alto dall'inizio della pandemia: lo hanno reso noto le autorità locali. Il territorio francese nell'oceano Pacifico meridionale "sta attraversando una crisi mai vista in tutta la sua storia", ha commentato Gilbert Tyuienon, uno dei portavoce del governo locale. Nel complesso, finora sono morte di Covid 49 persone, incluse le 16 di martedì, ovvero il doppio delle vittime segnale il giorno prima. Attualmente 52 persone sono in terapia intensiva e altre 323 sono ricoverate in un apposito reparto per malati di Covid. (ANSA).