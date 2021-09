Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid

NEW YORK, 21 SET - "Smascherata, senza museruola e libera pensatrice". Così si definiva sui social la 40enne della California Kristen Lowery, attivista no-vax e madre di quattro figli morta per il covid il 15 settembre. Del decesso della donna ha dato notizia la pagina GoFundMe in cui si raccoglievano fondi per le spese del funerale, dove si afferma che Kristen è morta "inaspettatamente". All'inizio di settembre invece era stata sua sorella Cassie a scrivere su Facebook che la 40enne era "in ospedale a lottare per la sua vita contro il Covid e la polmonite". "Per favore, non arrenderti", aveva aggiunto, precisando che non si trattava di un post politico e che non era interessata a sentire le opinioni di nessuno sui vaccini. Lowey aveva partecipato a tante manifestazioni no-vax: in una foto postata sui social indossava una maglietta con la scritta "ex pro vaccini, mi fidavo di loro, mai più", in un'altra mostrava lo slogan "una mamma per la libertà". Dopo l'annuncio della morte la sua pagina Facebook è stata quasi subito trasformata in privata per evitare che risultassero visibili i commenti degli estranei. (ANSA).