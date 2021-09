Cammino incerto per il negoziato commerciale Ue-Australia

BRUXELLES, 20 SET - Cammino incerto per le trattative commerciali tra l'Ue e l'Australia. La Commissione europea analizza il possibile impatto della partnerhip Aukus sul calendario del negoziato per l'accordo commerciale tra Ue e Australia, previsto ad ottobre. "Alla fine dell'ultimo round di trattative, a giugno, ci eravamo accordati per ottobre. Stiamo analizzando l'impatto dell'accordo Aukus e quale questo potrebbe avere sul negoziato". Così un portavoce della Commissione europea, dopo che il segretario per gli affari europei francese Clement Beaune ha definito "impensabile" proseguire nei colloqui con Canberra. (ANSA).