Funambolo percorre 600m sopra la Senna dalla Torre Eiffel

PARIGI, 19 SET - Un funambolo francese, il 27enne Nathan Paulin, ha percorso 600 metri, attraversando la Senna in equilibrio a 70 metri d'altezza su un cavo teso fra la Torre Eiffel e il Teatro Chaillot. Durante la lunga camminata, nella quale Paulin era assicurato alla fune da un'imbracatura, ha compiuto alcune pause, sedendosi o sdraiandosi sulla fune, in una delle quali è rimasto appeso con una sola mano. "Non è stato facile percorrere 600 metri concentrato, con tutto quello che c'era intorno, la pressione", ha detto. "Ma è stato bellissimo". Paulin ha detto che non è stato facile ottenere l'autorizzazione e a compiere la traversata, che è stata compiuta per "far vivere il patrimonio culturale". Il funambolo aveva già attraversato la Senna in equilibrio nel 2017. (ANSA).