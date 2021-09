Usa: ragazza scomparsa, sparito anche il fidanzato

NEW YORK, 18 SET - Brian Laundrie, il fidanzato della 22enne americana Gabrielle Petito scomparsa da fine agosto mentre erano in vacanza in camper negli Stati Uniti, e ritenuto dalla polizia "persona d'interesse per le indagini", è scomparso a sua volta da alcuni giorni. Lo rendono noto i suoi genitori. Gabrielle, detta Gabby, e il suo ragazzo di un anno più grande erano partiti a luglio per un viaggio in camper che doveva durare 4 mesi, puntualmente condiviso sui social con foto e video della coppia apparentemente felice. Ma il primo settembre Brian è tornato da solo nella casa a North Port, in Florida, dove i due giovani abitano insieme ai genitori di lui. L'11 settembre, i familiari della ragazza, che vivono a New York, hanno denunciato la sua scomparsa riferendo di non averne notizie dalla fine di agosto. La polizia ha annunciato che sta trattando la scomparsa di Brian, dopo quella di Gabby, come "un caso di scomparse multiple". "Quando avremo dei dettagli, faremo una dichiarazione", ha twittato il capo della polizia di North Port Todd Garison. Intanto, in un video risalente al mese scorso e reso pubblico dalla polizia di Moab, cittadina dello Utah, si vede la ragazza in lacrime, dentro a una macchina, mentre degli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di una violenta lite della coppia: i due ragazzi avrebbero rassicurato la polizia dicendo loro di essere "innamorati e fidanzati". Dopo la denuncia della scomparsa di Gabby, la polizia aveva interrogato Brian ma aveva poi riferito che il giovane non aveva fornito "alcuna informazione". "Brian si rifiuta di dirci dove ha visto Gabby per l'ultima volta, o di spiegare perché l'abbia lasciata da sola tornando con il camper. Sono domande cruciali che esigono risposte immediate", ha dichiarato la famiglia della ragazza in un comunicato. L'Fbi ha aperto una linea telefonica speciale per chiunque abbia delle informazioni. La vicenda è molto seguita sui social e una colletta creata su GoFundMe per aiutare nelle ricerche di Gabby aveva raggiunto giovedì scorso la somma di 45 mila dollari. (ANSA).