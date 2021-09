Covid: Spagna, incidenza contagi ai minimi da oltre un anno

MADRID, 17 SET - L'incidenza su 14 giorni dei nuovi casi di Covid in Spagna è scesa ai minimi da oltre un anno: secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, elaborati da diversi media, oggi è di 91 contagi ogni 100.000 abitanti, un valore mai così basso dalla prima metà di agosto 2020. Sono in fase calante anche gli indicatori sui ricoveri: attualmente l'occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti ordinari è del 3,18%, mentre nelle terapie intensive è dell'11,28%. Da inizio pandemia sono stati registrati in Spagna oltre 4,9 milioni di casi e 85.783 morti. (ANSA).