Allerta sicurezza,N. Zelanda cancella match cricket Pakistan

RAWALPINDI, 17 SET - La Nuova Zelanda ha rinviato una serie di incontri di cricket con il Pakistan a causa di un allerta sicurezza. Lo ha annunciato il Pakistan Cricket board, la federazione pachistana della disciplina. "New Zealand Cricket ci ha informati della decisione di rinviare la serie di match con il Pakistan a causa di preoccupazioni per la sicurezza", ha fatto sapere la fonte pachistana. La cancellazione - poi confermata dai neozelandesi - è avvenuta in coincidenza dell'avvio della prima partita. (ANSA).