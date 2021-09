Spazio: rientrati astronauti cinesi dopo missione record

PECHINO, 17 SET - I tre astronauti dell'agenzia spaziale cinese Cnsa (Chinese National Space Administration) partiti lo scorso giugno alla volta della stazione spaziale Tiangong sono rientrati oggi sulla Terra. La loro missione, denominata Shenzhou-12 e durata tre mesi, è stata la più lunga mai effettuata nello spazio dalla Cina. Lo riporta la tv di stato CCTV. Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo erano partiti il 17 giugno dal deserto del Gobi (nordovest del Paese). La capsula con i 'takonauti' è atterrata tramite un paracadute nel deserto del Gobi alle 13:35 locali (7:35 in Italia). "La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-12 è atterrata con successo", ha riferito il network statale Cctv in una diretta dedicata all'evento. "Il vero oro non teme il fuoco", ha scherzato Nie Haisheng con uno dei suoi compagni di squadra citando un proverbio cinese durante la fase di rientro. La Shenzhou-12 è atterrata in sicurezza sulla Terra e, ha riferito la Cctv, "sta aspettando l'arrivo delle squadre di ricerca e soccorso a terra". (ANSA).