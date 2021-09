Di Maio, il G20 sull'Afghanistan si farà

ROMA, 17 SET - Il G20 straordinario sull'Afghanistan "si farà dopo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite dove andrò la prossima settimana. A margine dell'Assemblea ci sarà un incontro del G20 a livello di ministri degli Esteri proprio per preparare il Vertice straordinario dei leader": lo ha detto in un'intervista a Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Per Di Maio, il ritiro Usa dall'Afghanistan e l'accordo per la fornitura di sottomarini nucleari all'Australia da parte di Usa e Gb mostrano "l'urgenza di lanciare una vera Difesa Ue sostenuta da decisioni in politica estera che sfuggano al diritto di veto dei singoli governi". (ANSA).