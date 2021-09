Talebani, trovati 12 mln di dollari in case di ex funzionari

KABUL, 15 SET - La banca centrale dell'Afghanistan ha reso noto che i talebani hanno consegnato oltre 12,3 milioni di dollari in contanti e diversi lingotti d'oro recuperati dalle case di ex funzionari del governo, tra cui l'ex vicepresidente Amrullah Saleh. "Il denaro recuperato proveniva da alti funzionari del governo precedente e da un certo numero di agenzie di sicurezza nazionale che tenevano contanti e oro nelle loro case", si legge in una nota. (ANSA).